"Рома" победила "Удинезе" в доигранном после остановки матче чемпионата Италии

"Рома" со счетом 2:1 победила на выезде "Удинезе" в доигранном матче чемпионата Италии по футболу. 14 апреля игра между командами была приостановлена из-за потерявшего сознания защитника "Ромы" и сборной Кот-д'Ивуара Эвана Ндики.

14 апреля игра была приостановлена на 73-й минуте при счете 1:1. В составе "Удинезе" отличился Роберто Перейра (23-я минута), у "Ромы" мяч забил Ромелу Лукаку (64).

В четверг команды доиграли оставшееся время матча. "Рома" одержала победу со счетом 2:1 благодаря голу Брайана Кристанте на пятой компенсированной минуте.

"Рома" после 33 матчей набрала 58 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. "Удинезе" с 28 очками располагается на 17-й строчке.

В следующем туре "Рома" на выезде сыграет с "Наполи", "Удинезе" в гостях встретится с "Болоньей". Игры пройдут 28 апреля.