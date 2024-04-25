В семье футболиста «Зенита» Нино родился сын

В семье защитника петербургского «Зенита» Нино и его супруги Лариссы родился сын, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Мальчик появился на свет в четверг, 25 апреля, ему дали имя Антонио. Также пара уже воспитывает дочь Софию.

— «Сине‑бело‑голубые» поздравляют Нино и Лариссу и желают родителям, маленькому Антонио и его старшей сестре Софии прекрасного самочувствия и отличного настроения! — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Нино провел 10 матчей за «Зенит» и не отличился результативными действиями.

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