Юран рассказал, при каком условии покинет «Пари НН» летом 2024 года

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран признался, что покинет команду, если в летнее трансферное окно не получит усиление состава.

«Я доведу до конца, команду не то что сохраню [в РПЛ], оставлю её в 10-ке, уверен в этом. Просто будет столько нервов и седины, но ничего. Скажу и губернатору: если не будет усиления — извинюсь перед болельщиками, не останусь. Хочу ещё пожить, довоспитать детей. Потому что это действительно колоссальные нервы, на пределе», — сказал Юран на встрече болельщиков, видео с которой опубликовано на странице «Пари НН» ВКонтакте.

Сергей Юран стал главным тренером нижегородской команды в апреле 2023 года. В свой первый сезон специалист сохранил «Пари НН» в Российской Премьер-Лиге, обыграв по сумме двух матчей (3:0, 0:2) «Родину» в стыках. Сейчас его коллектив занимает в чемпионате 10-е место, набрав 28 очков в 25 турах.