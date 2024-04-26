Тренер «Сочи» назвал «позором» проведение матча против «Ахмата»

Главный тренер «Сочи» Роберто Морено после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 21 тура РПЛ назвал «позором» решение РФС проводить игру. По словам специалиста, перед матчем после обеда в отеле отравилось сразу 14 игроков команды, и клуб просил перенести встречу.

«Стыдно, что в такой достаточно хорошей лиге, как чемпионат России, позволяют такие ситуации. У нас было много неготовых игроков, но нам не разрешили перенести этот матч. Мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило. Это непозволительно, что такое происходит» - сказал Морено в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Ахмат» победил «Сочи» со счётом 1:0 и благодаря этому покинул зону вылета в турнирной таблице.