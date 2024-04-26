Мбаппе и Дембеле назвали лучшим атакующим дуэтом в мире

Словацкий защитник «Пари Сен-Жермен» Милан Шкриньяр ответил на вопрос о лучшем атакующий дуэте в мире после победы в матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (4:1).

«На данный момент в мире уже сложился сильнейший атакующий дуэт. И оба этих игрока выступают у нас — Мбаппе и Дембеле. Для меня это два лучших игрока мира. Мы знаем их качества, они всегда помогают команде своими голами, своими действиями, всем, что они делают. С ними легко играть», – приводит слова Шкриньяра RMC Sport.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 43 гола и 10 результативных передач. На счету Дембеле 37 встреч, в которых он забил пять мячей и отдал 14 голевых передач.