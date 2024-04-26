В РФС объяснили, почему не перенесли матч «Сочи» из-за отравления игроков

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что ведомство не располагает документами, по которым можно было бы перенести матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и грозненским «Ахматом». Его слова приводит Sport24.

«Если это форс-мажор, то надо предоставить какие-то документы. Должно быть обращение лиги в РФС. Тогда уже можно говорить о дальнейших шагах. А так, обращения и документов не было. «Сочи» говорит: «У нас игроки себя плохо чувствуют». Потом, видимо, поправились. Или нашли тех, кто чувствует себя не плохо. Может, через силу играли», — заявил Митрофанов.

Об отравлении игроков перед матчем заявил главный тренер «Сочи» Роберт Морено. Он рассказал, что после обеда плохо стало 14-ти футболистам и пятерым членам команды — кого-то тошнило, у кого-то была диарея.

Матч состоялся 25 апреля и завершился поражением «Сочи» со счетом 0:1. Подопечные Морено идут на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ахмат» расположился на 12-м месте с 26-ю баллами.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».