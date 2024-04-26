Хесус Медина: «Спартак» заслуживал выиграть дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина считает, что красно-белые заслужили победу в прошедшем накануне московском дерби с ПФК ЦСКА. Напомним, игра проходила на поле армейцев и завершилась со счётом 0:0. По мнению Медины, сценарий игры получился типичным для дерби. Также Хесус считает, что судья мог бы назначить пенальти.

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«Это типичный матч для дерби: закрытый, сложный, с большим количеством ошибок в середине поля, но мы заслуживали большего. Мы создали чуть больше моментов, чем ЦСКА. «Спартак» заслуживал выиграть в дерби. Это игра, в которой на самом деле они (судьи), я думаю, могли бы назначить пенальти, но это то, что всегда случается с нами. В эпизоде с Чаловым, я думаю, скорее, был пенальти. Этот эпизод отнял у нас время», – приводит слова Хесуса Медины Metaratings.

Напомним, ЦСКА и «Спартак» встретились 25 апреля в матче перенесённого 21-го тура РПЛ.