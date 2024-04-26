В КДК РФС рассказали, какие эпизоды 21-го тура РПЛ рассмотрят на заседании

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды 21-го тура РПЛ будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета.

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«Оренбург» — «Динамо»: КДК РФС рассмотрит задержку выхода команды «Динамо» из раздевалки на две минуты и выход Деограсии за пределы технической зоны.

В матче «Краснодар» — «Балтика» тренер «Балтики» Булойчик выходил за пределы технической зоны.

У «Пари НН» не пришёл игрок на обязательное флеш-интервью после окончания матча.

В матче «Факел» — «Крылья Советов» рассмотрим выход Ташуева за пределы технической зоны. А также массовое скандирование болельщиками «Факела» нецензурных выражений», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.