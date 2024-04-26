В «Ахмате» отреагировали на слухи о причастности к отравлению «Сочи»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на разговоры о причастности грозненцев к отравлению игроков «Сочи».

— Вы были готовы перенести игру?

— Мы не участвуем в переносах и не имеем права переносить игры. Есть регламент, согласно которому коллеги из РФС могут это сделать. Если бы нам показали, то мы бы были в курсе этой ситуации. Есть она или нет, я не знаю.

— Тренер «Сочи» Морено назвал такую ситуацию позором.

— Для него позор говорить такие вещи. Президенты клубов общались, мы готовы во всём участвовать. Пускай кровь сдают, выясняют. Вы можете утверждать, что отравились в Грозном, мы вообще не знаем, отравились ли.

— Говорят, что это был специально заговор в Грозном.

— Сколько лет команды играют в Грозном? Вы хоть раз подобное слышали? Тогда что комментировать? Команда в спорной ситуации не первый раз. Если вы помните, то в последнем туре с «Тамбовом», когда команда спаслась, выиграв. Если вы пытаетесь везде найти теорию заговора, вы смотрели вчерашнюю игру? «Сочи» меньше нас пробежал?

— Выглядели послабее.

— Они были слабее? Значит, разными глазами смотрим», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.