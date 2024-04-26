«Факел» объявил об увольнении Сергея Ташуева

Воронежский «Факел» на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера Сергея Ташуева. Отмечается, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.

«Мы искренне благодарим Сергея Абуезидовича за вклад в развитие клуба и желаем ему дальнейших успехов!» — написала пресс-служба воронежцев.

Напомним, это уже вторая отставка Ташуева в сезоне-2023/2024. На стартовом отрезке Российской Премьер-Лиги он был уволен из «Ахмата».