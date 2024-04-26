Ташуев выступил с заявлением после ухода из «Факела»

Известный российский тренер Сергей Ташуев выступил с заявлением после ухода из воронежского «Факела». Ранее клуб объявил, что специалист покидает пост главного тренера по семейным обстоятельствам.

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«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провёл в «Факеле». Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям», — приводит слова Ташуева пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, это уже вторая отставка Ташуева в сезоне-2023/2024. На стартовом отрезке Российской Премьер-Лиги он был уволен из «Ахмата». В сентябре 2023 года специалиста назначили на пост главного тренера «Факела». Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Сейчас «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 25 матчей.