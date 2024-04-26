Артур Малоян: Карпин в «Спартаке» и сейчас — два разных человека

Бывший нападающий «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала» Артур Малоян высказался о действующем главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

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— Хочу подчеркнуть изменения Карпина. Какой он был в «Спартаке» и какой сейчас — два разных человека. Я бы очень хотел сейчас пообщаться с ним и приехать к Валерию Георгиевичу на стажировку.

— В чём поменялся Карпин?

— В то время в «Спартаке» молодые игроки ему были не нужны, он их отцепил. А сейчас в «Ростове» он их подпускает, и всё классно получается. Он добавил в знаниях, опыте, стал рассудительнее, поэтому всё так кардинально поменялось. Но это мой взгляд со стороны, — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.