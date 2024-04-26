Караваев рассказал о собрании игроков «Зенита» после поражения «Рубину»

Футболист «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о собрании игроков сине-бело-голубых после поражения в матче с «Рубином». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу казанской команды. По словам Караваева, после этого поражения футболисты «Зенита» расстроились и обозлились, что может придать команде хороший импульс.

© Чемпионат.com