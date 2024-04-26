Стали известны сроки прихода нового тренера в «Спартак»

Московский «Спартак» продолжает поиски нового главного тренера. Об этом сообщает издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, клуб намерен определиться с новым наставником до начала июня.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

25 апреля в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» в гостевом матче сыграл нулевую ничью с московским ЦСКА. До этого, также в рамках национального первенства, столичный клуб разгромил «Ростов» со счетом 5:1.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 39 баллов. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 11 очков. Следующий матч в рамках чемпионата России красно-белые сыграют дома с «Локомотивом». Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.