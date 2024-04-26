Малоян: немного противно от постоянного базара в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Артур Малоян высказался о ситуации в московском клубе. По его мнению, красно-белые должны вести себя консервативнее.

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— Почему вокруг «Спартака» всегда большое количество негатива?

— Много базара. Что внутри клуба, что извне. Это стул на трёх ножках, который хотят всё время удержать. Поставили четвёртую ножку, а она не держится — опять какие-то разговоры. Всё время сплетни, слухи, а великий клуб должен быть немного консервативнее. Хочется сказать: «Ребята, больше тишины и дела». И меньше всякой «Санта-Барбары».

— «Спартак» принято ругать, часто — по делу. За что можно клуб похвалить?

— Наверное, я давно отошёл от этого, чтобы правильно ответить на вопрос. Можно что-то упустить. Воспитанников «Спартак» давал футболу — моё поколение, постарше и помладше. Академия всегда хорошо работала. Но разговор о клубе начинается с основной команды. А когда она находится в состоянии вечных склок, разговоров и мнений, это накладывает неприятный отпечаток. Это пачкает красно-белые сердца. Повторюсь, состояние постоянного базара. Немного от этого противно, — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.