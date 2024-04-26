Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии игры 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

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«Сложно предположить, насколько игра будет открытой. «Динамо» умеет и обороняться, и атаковать. Наша команда обладает такими же качествами. Посмотрим, как сложится матч, — обе команды умеют хорошо играть в атаку. Будем надеяться, что матч будет результативным и зрелищным, постараемся сделать всё для победы», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 28 апреля. Встречу примет «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток раздастся в 19:15 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ. «Динамо» располагается на третьей строчке, отставая от «Зенита» на шесть очков.