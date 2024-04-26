Гаджиев: Шансы «Факела» на вылет не выше, чем у конкурентов

Президент футбольного клуба «Динамо» (Махачкала) прокомментировал в интервью корреспонденту Веронике ПАСИКОВСКОЙ отставку главного тренера воронежского «Факела» Сергей Ташуева.

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Об уходе 65-летнего специалиста стало известно 26 апреля. «Факел» идет 11-м в РПЛ. По итогам 25-ти туров команда набрала 26 очков. Не исключено, что по итогу сезона 2023/24 команда встретится в переходных матчах с махачкалинским «Динамо».

— С чем может быть связана отставка Ташуева?

— Наверное, это связано с последними результатами команды. Она выступала неудачно. Хотя совсем недавно «Факел» продлил с ним контракт. Жизнь-то многообразная, причин у людей может быть много, начиная от состояния здоровья, заканчивая взаимоотношениями.

— Какие шансы у «Факела» подняться выше в турнирной таблице РПЛ?

— Думаю, что там шансы равны у многих команд. «Факел» в принципе имеет примерно одинаковый потенциал, одинаковый уровень возможностей. Еще у команды замечательные болельщики, что тоже нельзя сбрасывать со счетов. Мы знаем, что у нас в Премьер-лиге есть команды, у которых не очень активная аудитория, и нет такой традиции болеть. Воронеж — это город, в котором, сколько я себя помню, болельщики все время в большом количестве ходили на стадион и интенсивно поддерживали команду. Это весьма серьезный фактор. 12 игрок — это болельщик.