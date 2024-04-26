Булыкин высказался о концепции развития РФС

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил «Матч ТВ», что Российскому футбольному союзу (РФС) не стоит расслабляться и распускать сборные в период отстранения.

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В пятницу исполком РФС утвердил концепцию деятельности сборной России в период отстранения. Сообщается, что ориентиром для возвращения сборной России к участию в международных соревнованиях является отборочный турнир к чемпионату мира 2030 года. Кроме того, национальная команда должна ежегодно проводить до 10 матчей в официальные окна ФИФА и больше играть с командами из топ‑80 рейтинга.

— Ничего не поделаешь, других вариантов — нет. Точно не нужно расслабляться и распускать все сборные. Нужно искать пути, в РФС — молодцы, что ищут всевозможные пути для товарищеских матчей, для достойных соперников, делают это хорошо. Нужно продолжать ждать изменение ситуации. А кого поставить тренером сборной — нужно взвесить много нюансов и принять решение, всё будет зависеть от президента и исполкома РФС, — сказал Булыкин «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из‑за ситуации на Украине.

Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Также по одному матчу примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.