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В РФС раскрыли, как будут подбираться новые соперники для сборной России

В Российском футбольном союзе (РФС) раскрыли, как будут подбираться новые соперники для сборной России в условиях международного отстранения по решению ФИФА и УЕФА.

В РФС рассказали, как будут подбираться новые соперники для сборной России
© Чемпионат.com
«Матчи и учебно-тренировочные сборы должны подразделяться на категории, исходя из их целеполагания и силы соперников. По ходу реализации концепции необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА», — сообщается на официальном сайте РФС.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА. В этой концепции приведён ряд мер, которые позволят российской национальной команде в дальнейшем успешно выступать на международных турнирах.

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