КДК не стал отменять дисквалификацию игроку «Спартака»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал отменять желтую карточку защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в перенесенном матче 21‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом «Матч ТВ» сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Спартак» обращался в КДК с просьбой рассмотреть исправление ошибочной карточки Дуарте. После получения письма КДК направил документы в Экспертно‑судейскую комиссию, чтобы она дала свое заключение. ЭСК дала заключение, что Казарцев правильно вынес предупреждение Дуарте. У КДК нет оснований исправлять ошибку. Дуарте пропустит игру с «Локомотивом», — сказал Григорьянц.

Главный судья матча Василий Казарцев по ходу первого тайма, вероятно, перепутал игроков «Спартака». Арбитр показал, что за отложенный штраф желтую карточку получает защитник Дуарте, вместо того, чтобы наказать другого игрока обороны — Никиту Чернова, который сфолил в центре поля на Антоне Заболотном.

Встреча между соперниками завершилась нулевой ничьей. 28 апреля «Спартак» примет «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ.