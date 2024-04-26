Титов рассказал, есть ли в «Спартаке» игроки, не соответствующие уровню клуба

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов ответил на вопрос, есть ли в «Спартаке» игроки, которые не соответствуют уровню клуба.

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«Я назову вам одного игрока. Возможно, он классный парень – иностранец Классен. Но он сидит на скамейке запасных уже два года. Вопросы ещё есть какие-то? Из россиян? Не хотелось бы называть имена, зачем обижать ребят? У всех будет шанс – это не ветераны, это ребята, которым от 21 года до 25 лет. Играть они будут, но не все в «Спартаке», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 25 апреля, состоялся перенесённый матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени.