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Нигматуллин заявил, что подъем "Спартака" связан с игрой вратаря Максименко

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин похвалил игру вратаря московского «Спартака» Александра Максименко. Его слова передает «Матч ТВ».

Подъем «Спартака» связали с игрой одного футболиста команды
© Газета.Ru
«Максименко действительно подошел к весенней части РПЛ в прекрасной форме. То, что «Спартак» пропустил в последних трех матчах всего один мяч, да еще и при смене тренера… Мы не знаем, кто от кого зависим, но всегда берем за основу, что вратарь — это половина команды. Будем считать, что подъем «красно‑белых» связан с игроком Максименко», — сказал Нигматуллин.

25 апреля ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимал «Спартак». Встреча завершилась со счетом 0:0.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38 очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее Семин рассказал, чего не хватает «Краснодару» для завоевания чемпионства.

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