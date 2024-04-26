Футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, какого тренера хотел бы видеть в «Ливерпуле» после ухода Юргена Клоппа.

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«Я бы предпочёл кого-то вроде Томаса Тухеля, который обыгрывал Пепа Гвардиолу в финале Лиги чемпионов. Тухель работал в «Майнце» и «Боруссии» Дортмунд после Клоппа и везде преуспевал. Да, в этом сезоне у него ничего не получилось в Бундеслиге, но достаточно посмотреть на Карло Анчелотти и Унаи Эмери, чтобы понять, как топ-тренеры умеют реагировать на неудачи», — написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» ведёт переговоры с «Фейеноордом» о том, чтобы Арне Слот возглавил мерсисайдцев после ухода из команды Юргена Клоппа по окончании нынешнего сезона.