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В РФС рассказали, когда иностранные судьи могут начать обслуживать матчи РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил «Матч ТВ», что иностранные арбитры начнут работать на российских соревнованиях, вероятнее всего, с начала следующего сезона.

В РФС рассказали, когда иностранные судьи могут начать обслуживать матчи РПЛ
© Матч ТВ

В октябре прошлого года было объявлено, что РФС подписал соглашение о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола. Российские судьи были назначены на матчи саудовской лиги.

— Есть ли планы по работе наших арбитров за границей?

— Планы есть, наши судьи работают. У нас есть другая проблема: мы бы хотели, чтобы иностранные судьи работали здесь. Но тут возникает другая проблема — есть ограничения нашего приказа Минспорта о правилах судейства. У нас могут обслуживать соревнования только судьи, имеющие всероссийскую категорию.

— В какие сроки удастся решить эту проблему?

— На мой взгляд, это просто бюрократическая процедура Минспорта, которая связана с текущим вопросом формирования правительства. Им сейчас просто не до этого. Я надеюсь, они быстро найдут решение. Иностранные судьи у нас могут обслуживать международные соревнования и матчи сборной России. В этом сезоне это вряд ли получится. Мы ориентируемся на начало следующего сезона, — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

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