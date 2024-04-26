Дюков высказался о целях национальных сборной России до 2028 года

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о целях российских национальных команд до 2028 года. Напомним, ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА. В этой концепции приведён ряд мер, которые позволят российской национальной команде в дальнейшем успешно выступать на международных турнирах.

© Чемпионат.com