Эрик тен Хаг отказался отвечать на вопросы журналистов трех изданий.

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Главный тренер «МЮ» запретил трем изданиям задавать вопросы на пресс-конференции, раскритиковав «неуважительный» характер их репортажей после победы его команды в серии пенальти над «Ковентри» (3:3, по пенальти – 4:2) в полуфинале Кубке Англии.

В преддверии субботнего матча 35-го тура АПЛ против «Бернли» голландец не стал отвечать на вопросы журналистов The Sun, Manchester Evening News и The Mirror.

Перед матчем с «Шеффилд Юнайтед» (4:2) тен Хаг выступил с резким заявлением, назвав реакцию на действия его команды в матче на «Уэмбли» «постыдной» и «позорной», а после игры различные журналисты были допущены на послематчевую пресс-конференцию нидерландца, но им было отказано в возможности задать вопросы.

Напомним, в декабре «МЮ» забанил четверых журналистов за инсайды о тен Хаге.

«МЮ» идет на 6-м месте в таблице АПЛ с 53 очками.