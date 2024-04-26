Дюков рассказал, почему РФС изучит слова игрока "Рубина" о премии от "Краснодара"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит слова полузащитника казанского "Рубина" Руслана Безрукова о получении премии от "Краснодара" за победу над петербургским "Зенитом", потому что эти слова были не уместны. Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

"Я тоже люблю хороший юмор. Я считаю, что у нас есть много областей и возможностей для шуток, - сказал Дюков. - В данном случае речь шла, может быть это и шутка, об оказании финансового влияния на исход матча. Поэтому комитет по этике должен разобраться с этим высказыванием. Я не против того, чтобы были шутки, но для этого нужно выбирать необходимые места".

24 апреля "Рубин" в гостях обыграл лидера Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" (2:0). Отставание "Краснодара" от петербуржцев сократилось до одного очка. После игры в эфире "Матч ТВ" Безруков в шутку сказал, что ждет от "Краснодара" денег на карту. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике РФС.

"Шутки - это прекрасно. Но любое официальное лицо должно отдавать отчет о том, где и когда это шутка была. Когда он шутит с микрофоном в руках, находясь в эфире федерального телеканала, на тему, связанную с теми, которые прямо запрещены, это неуместно. Всему есть определенная грань, по моему заявлению после майских праздников комитет по этике проанализирует это высказывание", - отметил Митрофанов.