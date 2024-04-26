$92.01-0.1298.72+0.01
Войти в почту

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трём моментам после матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча прошла вчера, 25 апреля, и завершилась вничью — 0:0.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем моментам после дерби с ЦСКА
© Чемпионат.com
«Клуб обратился в ЭСК РФС по трём моментам: 1) Неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади. 2) Грубое нарушение правил на Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка. 3) Желтая карточка Дуарте, из-за которой он может пропустить следующий матч. Также по дисквалификации Дуарте клуб обратился в КДК», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Футбол
Валентина Сивкович
Дмитрий Зеленов
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости