«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем моментам после дерби с ЦСКА

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трём моментам после матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча прошла вчера, 25 апреля, и завершилась вничью — 0:0.

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