Хави потребовал от руководства «Барселоны» трансфера Кварацхелии
«Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, это личная инициатива главного тренера Хави.
Отмечается, что Кварацхелия может рассмотреть уход из «Наполи», так как до сих пор не договорился с клубом о размере зарплаты по новому контракту. Также клуб может не попасть в зону Лиги чемпионов, что может сподвигнуть грузинского футболиста на уход.
Кварацхелия перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми в июле 2022 года за 13,3 млн евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузина в 80 миллионов евро.
В текущем сезоне 23-летний вингер принял участие в 41 матче «Наполи», забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.
После 33 туров «Наполи» занимает 8-е место в Серии А с 49 очками. На 4-й строчке располагается «Болонья» с 62 очками.