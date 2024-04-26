Хави потребовал от руководства «Барселоны» трансфера Кварацхелии

«Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По данным источника, это личная инициатива главного тренера Хави.

Отмечается, что Кварацхелия может рассмотреть уход из «Наполи», так как до сих пор не договорился с клубом о размере зарплаты по новому контракту. Также клуб может не попасть в зону Лиги чемпионов, что может сподвигнуть грузинского футболиста на уход.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми в июле 2022 года за 13,3 млн евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузина в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний вингер принял участие в 41 матче «Наполи», забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.

После 33 туров «Наполи» занимает 8-е место в Серии А с 49 очками. На 4-й строчке располагается «Болонья» с 62 очками.