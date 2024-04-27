Интересующий «Баварию» Вирц останется в «Байере» еще на сезон

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц не покинет леверкузенский клуб грядущим летом, несмотря на интерес к нему ряда европейских грандов, в первую очередь «Баварии». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, 20-летний футболист принял решение провести следующий сезона в «Байере». При этом Вирц допускает переход в «Баварию» через сезон. Однако немецкий полузащитник рассматривает «Баварию» в качестве промежуточного этапа перед отъездом за границу.

Напомним, в нынешнем сезоне Вирц принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.