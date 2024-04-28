Месси выполнил 1200 голевых действий за карьеру

В ночь с 27 на 28 апреля мск в выездном матче регулярного чемпионата американской МЛС «Интер Майами» крупно обыграл на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). 36-летний аргентинский нападающий гостей Лионель Месси записал на свой счёт четыре результативных действия — два забитых гола и два результативных паса.

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Тем самым Месси достиг отметки в 1200 голевых действий за карьеру, сообщает паблик Som I Serem FCB в соцсети X (ранее известной как Twitter). По данным источника, на счету Лионеля 832 забитых гола и 368 результативных передач в 1057 матчах.

Ранее стало известно, что четыре результативных балла в выездном матче с «Нью-Инглэндом» позволили Лионелю Месси установить два бомбардирских рекорда МЛС.