Алаев: если будет попытка надавить на меня, у РПЛ появится новый президент

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, как бы он отреагировал, если бы какой-либо из клубов чемпионата России попытался оказать на него давление, например, в плане изменения календаря.

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«Неважно, какой клуб. Мне кажется, уже все клубы поняли, что с расписанием календаря мы пытаемся быть максимально объективными. И давить на меня бесполезно, таких попыток нет — есть конструктивный разговор со всеми клубами. Если будет попытка надавить на меня, значит, будет новый президент у РПЛ», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, Алаев занимает должность президента Российской Премьер-Лиги с октября 2022 года.

После 25 туров чемпионата России первое место занимает «Зенит», набравший 50 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 49 очков. Замыкает тройку лидеров «Динамо», имеющее в своём активе 44 очка.