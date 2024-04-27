Тренер «Ливерпуля» не верит, что команда выиграет АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ). Его слова передает Eurosport.

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«Верю ли я на текущий момент, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица и сложившаяся ситуация этого не позволяет. Но разве это проблема? Я так не думаю. Посмотрим, что произойдет. Возможно ли, что «Арсенал» и «Сити» проиграют две игры? Маловероятно, но возможно. Возможно ли, что «Ливерпуль» выиграет четыре матча? Да, мы делали это раньше, это тоже возможно», — сказал Клопп.

После 34 туров лидирует в турнирной таблице АПЛ «Арсенал». Лондонцы имеют в своем активе 77 набранных очков. На одно очко меньше у идущего вторым «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы имеет одну игру в запасе. «Ливерпуль» замыкает тройку лидеров (74 очка). До конца чемпионата осталось четыре игры. В этом туре лидеру АПЛ предстоит выездной матч против «Тоттенхэма».

Действующим чемпионом Англии является «Ман Сити».