$91.78-0.2398.03-0.69
Войти в почту

Тренер "Ливерпуля" Клопп о перепалке с Салахом: мы поговорили в раздевалке

Тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал перепалку с Салахом, которая произошла на 82-й минуте матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Хэма», когда египтянин готовился выйти на замену, передает «Би-би-си».

Клопп рассказал о перепалке с Салахом
© Газета.Ru
«Могу ли я раскрыть, что было сказано? Нет. Мы уже поговорили об этом в раздевалке. Для меня все уже в прошлом», — сказал Клопп.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает третье место, набрав 75 очков. Лидирует в чемпионате лондонский «Арсенал», имея в активе 77 баллов. На одно очко от «Арсенала» отстает «Манчестер Сити».

Немецкий специалист работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Он покинет команду после окончания текущего сезона.

Футбол
Юрген Клопп
УЕФА
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости