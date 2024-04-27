Мостовой: видно, что «Локомотиву» не хватает Дзюбы

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предстоящую встречу против «Локомотива» и разобрал кадровые решения тренера «красно‑зеленых» Михаила Галактионова.

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«Спартак» примет «Локомотив» в воскресенье в матче 26‑го тура МИР РПЛ. Игра начнется в 16:15.

— «Спартак» разобрал по полочкам «Ростов», а с ЦСКА, видите, нулевая ничья, которая многим не понравилась. Кричат, мол, скучно и сухо. А что такого? Игра держала все 90 минут в напряжении. Соперники были равны, поэтому и градус этого напряжения, выливался в борьбе, в единоборствах. Так что мне, например, футбол понравился. Не забили, да, но футбол же не только из голов состоит. Думаю, что с «Локомотивом» будет что‑то похожее. Потому что «Локомотив» можно сказать чудом, выиграл в Нижнем. Будет напряженная борьба, и кто‑то, может быть, в один мяч выиграет. Дзюба опять останется на скамейке? Это до поры до времени, Галактионов тоже многого не понимает. С Нижним, благодаря судье, всё перевернулось, а так конечно, видно, что Дзюбы не хватает. Особенно по первому тайму. Да и в других матчах было видно, что его не хватает. Поэтому и игра так складывается, — приводит слова Мостового Metaratings.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ. На счету команды 39 очков в 25 матчах. «Локомотив» идет четвертым с 41 очком.