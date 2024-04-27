«Сочи» оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку начала матча РПЛ с «Ахматом»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Сочи» на 50 тысяч рублей за задержку на семь минут начала матча чемпионата России с «Ахматом», сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

© ФК «Ахмат»

В четверг грозненская команда на своем поле победила «Сочи» в матче перенесенного 21‑го тура РПЛ со счетом 1:0. Перед игрой главный тренер «Сочи» Роберт Морено в эфире «Матч ТВ» сообщил, что 14 футболистов его команды отравились накануне матча. По словам испанского специалиста, его команду «заставили играть», после встречи он раскритиковал РПЛ за то, что игру не перенесли.

— Задержка начала матча на 7 минут — штраф 50 000 рублей футбольному клубу «Сочи». За позднее заполнение заявки на матч «Сочи» оштрафован на 20 000 рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

Кроме того, «Сочи» оштрафовали на 20 тысяч рублей за опоздание главного тренера Роберта Морено на 20 минут на обязательное флеш‑интервью перед матчем.