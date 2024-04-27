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Объявлена бригада арбитров на матч «Динамо» — «Зенит» в 26-м туре РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Объявлены арбитры на матчи 26-го тура РПЛ
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28 апреля (воскресенье):

«Динамо»«Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Александр Богданов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин; делегат РПЛ – Ильдар Зарипов.

«Спартак»«Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артём Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин; делегат РПЛ – Алексей Поляков.

«Балтика» – ЦСКА: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Александр Колобаев; делегат РПЛ – Сергей Кочетов.

29 апреля (понедельник)

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Мартынов; делегат РПЛ – Дмитрий Башкеев.

«Рубин» – «Урал»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалёв; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Иванов; инспектор – Андрей Бутенко; делегат РПЛ – Иван Суворов.

«Сочи» – «Факел»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Зуев; делегат РПЛ – Владислав Барановский.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов; делегат РПЛ – Сергей Нечай.

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