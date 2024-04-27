В РФС двумя словами описали положение России на международной арене

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков осудил отношение к российскому футболу со стороны международных спортивных организаций. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Поколение россиян пропускает международные турниры? Мы возмущены. В отношении нас принято политическое решение. Хотя в это же время все говорят, что спорт должен быть вне политики. Мы это осуждаем!» — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0.

В прошлом году россияне провели шесть товарищеских игр. Лишь три матча были проведены в России — в Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге.