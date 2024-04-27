«Реал» не проигрывает 27 матчей подряд в Ла Лиге. До рекорда сезона-1989/90 – одна игра
«Реал» не проигрывает 27 матчей подряд в Ла Лиге.
Вчера команда Карло Анчелотти на выезде победила «Реал Сосьедад» (1:0).
До повторения клубного рекорда мадридскому клубу осталась одна игра. В сезоне-1989/90 «Реал» не проигрывал 28 матчей подряд.
Последнее поражение «Реала» в Ла Лиге было 24 сентября – 1:3 от «Атлетико».
Речь идет о рекорде в рамках одного сезона .С учетом конца одного сезона и начала другого рекорд без поражений в Ла Лиге – 30 матчей подряд (конец сезона-1987/88 плюс сезон-1988/89).
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«Реал» не проигрывает 27 матчей подряд в Ла Лиге. До рекорда сезона-1989/90 – одна игра