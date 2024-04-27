Салах поссорился с Клоппом

Футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах поссорился с тренером клуба Юргеном Клоппом, когда готовился выйти на замену в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Хэма», передает «Чемпионат».

Эпизод произошел на 82 минуте матча. Салаха успокоили Дарвин Нуньес и Джо Гомес, которые также готовились выйти на замену.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Немецкий специалист Клопп работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Он покинет команду после окончания текущего сезона.