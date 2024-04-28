Берлин озаботился вопросами безопасности перед приближающимся чемпионатом Европы по футболу, а сборной Украины пообещали особое отношение, сообщает телеканал «360» со ссылкой на политолога Юрия Светова.

По его словам, в настоящее время «в Западной Европе протестуют против того, что молодые украинцы вместо того, чтобы сражаться, живут в этих странах, пользуются пособиями и так далее». Он напомнил о готовности Польши помогать Киеву с высылкой граждан Украины. Подобные настроения есть и в ФРГ.

«В целом, [играет роль] усталость общества — не элит, подчеркиваю, — от того, что повестка дня, связанная с Украиной уже третий год на первом плане. Твердят без конца об Украине, о необходимости ей помогать, какая судьба у Украины будет. И это на фоне реальных проблем в экономике той же Германии — рецессии, снижения уровня жизни и роста цен», — указал Светов.

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Отмечается, что немцы встревожены и тем, что из-за проводимой Вашингтоном политики от Германии требуют снизить зависимость от Китая, в том числе уменьшить товарооборот между двумя странами, при этом «взамен подсовывают украинскую повестку». Всё это, по словам эксперта, может вылиться в протесты. При этом заявления властей Германии, подразумевают, «что якобы всесильное российское правительство издаст приказ и [люди] выйдут протестовать против Украины».