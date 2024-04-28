Месси установил два рекорда MLS

Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами», установил два бомбардирских рекорда MLS.

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В матче против «Нью‑Инглэнд Революшн» (4:1) Месси оформил дубль и отдал две результативные передачи. В этом сезоне аргентинец в семи матчах забил девять мячей и стал автором семи голевых передач — таким образом, он поучаствовал в 16 голах. До этого в истории MLS никто не добивался такого результата в первых семи встречах, сообщает пресс-служба «Интер Майами».

Также Месси установил еще один рекорд MLS. Он стал первым футболистом лиги, который совершал как минимум два результативных действия в пяти матчах подряд.

Месси выполнил 1200 голевых действий за карьеру

«Интер Майами» занимает первое место в Восточной конференции, Месси лидирует в гонке бомбардиров