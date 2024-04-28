Романо: “Барселона” согласовала условия контракта с Родригесом

Полузащитник “Бетиса” Гвидо Родригес близок к смене клубной прописки. Как сообщает источник, “Барселона” согласовала условия контракта с Родригесом который летом станет свободным агентом и покинет “Бетис”. Отмечается, что из-за ФФП клубу все еще нужно подождать, чтобы понять, как они могут зарегистрировать это подписание.

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Напомним, в нынешнем сезоне Родригес принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего аргентинского опорника в 24 миллиона евро.

Источник: социальные сети журналиста Фабрицио Романо