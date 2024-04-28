Григорян считает, что «Зениту» предстоит непростая игра с «Динамо» в РПЛ

Российский тренер Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» заявил, что «Зенит» ждет очень непростая игра с московским «Динамо».

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Встреча 26‑го тура МИР РПЛ пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, начало в 19:15 (мск).

— Поражение от «Рубина» поставило вопрос в этом матче, ведь «Динамо» тоже удачно играет с «Зенитом» в этом сезоне. Будет очень непростая игра. До игры «сине‑бело‑голубых» с «Рубином» (0:2) я с закрытыми глазами отдавал предпочтение петербургскому клубу, но теперь для «Зенита» будет тяжелейший матч, — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 50 очков. «Динамо» (44) идет третьим.

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Зенит» смотрите в воскресенье с 18:30 (мск) на канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.