Семин предложил "Спартаку" вернуть Романцева на пост тренера

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что руководство «Спартака» делало много кадровых ошибок в последние годы. Об этом он заявил RT.

«А Дмитрию Аленичеву следовало дать полноценный шанс? Это сделано почему-то не было. Он со своим штабом поработал сезон, подготовил команду к следующему и вскоре был уволен. «Спартак» не имеет права постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять примутся побеждать», — сказал Семин.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В 21-м туре красно-белые сыграли вничью с ЦСКА. В этом туре «Спартак» примет «Локомотив».

Команда Владимира Слишковича, набрав 39 очков, делит пятое место с «Крыльями Советов».

Ранее подъем «Спартака» связали с игрой одного футболиста команды.