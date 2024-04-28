Дзюба рассказал, когда начнет общаться с журналистами

Российский нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба анонсировал общение с журналистами после завершения сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Все вопросы после чемпионата», — сказал Дзюба.

В январе 2024 года Дзюба заявил в комментарии «Матч ТВ», что не хочет общаться с журналистами в микст-зоне после матчей из-за обилия в футболе «желтухи и грязи».

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

28 апреля «Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 2:3 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба не отметился результативными действиями.