Джикия не сыграет с "Локомотивом" из-за травмы

Капитан и защитник московского "Спартака" Георгий Джикия восстанавливается после травмы и не сыграет в матче 26-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Спартака".

Игра "Спартака" с "Локомотивом" пройдет в воскресенье на "Лукойл-Арене" и начнется в 16:15 мск. Джикия из-за повреждения пропустил матч против ЦСКА (0:0) , игра прошла в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ 25 апреля.

"Джикия продолжает восстановление. Как мы сообщали ранее, он получил небольшое повреждение", - сообщили в пресс-службе.

Вместе с командой на матч приехал нигерийский полузащитник Виктор Мозес, который из-за травмы не выступал за "Спартак" с 14 марта. Тогда футболист сыграл за красно-белых в ответном матче 1/4 финала плей-офф "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России (3:1).

Джикии 30 лет, он выступает за "Спартак" с января 2017 года. Защитник является чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны в составе красно-белых. В этом сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Контракт Джикии со "Спартаком" истекает в июне 2024 года.