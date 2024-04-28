Юран уволен из «Пари НН» после разгромного поражения от «Ахмата»

Российский специалист Сергей Юран уволен с поста главного тренера «Пари НН» после разгромного поражения от «Ахмата» со счётом 1:5 в матче 26-го тура РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Согласно данным источника, перед игрой руководство приняло решение, что уволит тренера в случае поражения.

Напомним, это поражение стало шестым подряд для нижегородской команды. После 26 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 11-е место.

54-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.