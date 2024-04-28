Евсеев может возглавить «Пари НН»

Вадим Евсеев до конца сезона может возглавить «Пари НН», сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, 48-летний специалист входит список тех, кто может заменить нынешнего наставника нижегородцев Сергея Юрана в случае увольнения. Сообщается, что первые переговоры с Евсеевым руководство «Пари НН» провело еще неделю назад.

Последним местом работы Евсеева была «Кубань», краснодарский клуб он возглавлял с сентября 2023 года по апрель 2024 года. Также Евсеев был главным тренером «Факела», «Шинника», «Уфы», «СКА-Хабаровска», «Амкара» и «Текстильщика».

«Пари НН» проиграл сегодня, 28 апреля, «Ахмату» со счетом 1:5. Это шестое кряду поражение нижегородцев в РПЛ. В чемпионате России «Пари НН» на 2 очка отрывается от зоны стыковых матчей.

В «Пари НН» не исключили возможности увольнения Юрана после разгромного поражения от «Ахмата».