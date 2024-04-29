Легенда «Спартака» Филимонов рассказал, кого он хочет видеть на посту тренера команды

Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Александр Филимонов заявил, что он хотел бы видеть российского тренера на посту тренера красно-белых, передает Sport24.

"Хотелось бы, чтобы был русский тренер. Условно, Карпин или Черчесов. Наверное, кто-то из них предпочтительнее. Возможно, я хотел бы еще Аленичева в "Спартаке" увидеть", - сказал Филимонов.

28 апреля "Спартак" в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2 обыграл московский "Локомотив". Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Гильермо Абаскаля, стало 42 очка. "Локомотив" идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства "Спартак" на выезде сыграет с "Пари Нижним Новгородом". Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.